Глава Центральной избирательной комиссии республики Илона Макаренко огласила результаты голосования, прошедшего в период с 25 июня по первое июля.
Озвучены результаты голосования по поправкам в Конституцию в Башкортостане
По данным Илоны Макаренко, поправки одобрили 2 448 685 человек – это 88,68% от общего числа проголосовавших.
Против высказались 292 701 человек (10,6%), остальные испортили бюллетени. В Уфе на вопрос в бюллетене ответили положительно 83% проголосовавших, в среднем по городам Башкортостана – 86,3%, по районам – 91,95%.
Явка составила 90,83% от числа жителей, внесенных в списки (в Уфе – 86,85%), всего проголосовало 2 763 098 человек.
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