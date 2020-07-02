Озвучены результаты голосования по поправкам в Конституцию в Башкортостане

По данным Илоны Макаренко, поправки одобрили 2 448 685 человек – это 88,68% от общего числа проголосовавших.

Против высказались 292 701 человек (10,6%), остальные испортили бюллетени. В Уфе на вопрос в бюллетене ответили положительно 83% проголосовавших, в среднем по городам Башкортостана – 86,3%, по районам – 91,95%.

Явка составила 90,83% от числа жителей, внесенных в списки (в Уфе – 86,85%), всего проголосовало 2 763 098 человек.