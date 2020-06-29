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HeadHunter запустил сервис поиска работы для выпускников

Совместный проект HeadHunter и Министерства науки и высшего образования получил название «Время карьеры». Сервис уже содержит множество вакансий для специалистов из Башкортостана.

Сервис дайджест.времякарьеры.рф представляет собой базу из более чем 100 тысяч вакансий по разным специализациям и профобластям для молодых специалистов.

Он предназначен в основном для выпускников с опытом работы не более трех лет, а также студентов, ищущих стажировку или вакансии, на которых не требуется наличие практических навыков.

Также на сайте есть множество видео с советами по составлению резюме и рекомендательного письма, поиску работы и ведению соцсетей.

Павел Авдеев,
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