Совместный проект HeadHunter и Министерства науки и высшего образования получил название «Время карьеры». Сервис уже содержит множество вакансий для специалистов из Башкортостана.
HeadHunter запустил сервис поиска работы для выпускников
Сервис дайджест.времякарьеры.рф представляет собой базу из более чем 100 тысяч вакансий по разным специализациям и профобластям для молодых специалистов.
Он предназначен в основном для выпускников с опытом работы не более трех лет, а также студентов, ищущих стажировку или вакансии, на которых не требуется наличие практических навыков.
Также на сайте есть множество видео с советами по составлению резюме и рекомендательного письма, поиску работы и ведению соцсетей.
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