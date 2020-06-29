На совещании правительства озвучили изменения в режиме повышенной готовности. Положительное среди них только одно.
В Башкортостане открываются спортивные организации; открытие детских лагерей отложено
– Открытие школьных и пришкольных лагерей, запланированное на первое и третье июля соответственно, отложено по крайней мере до 15 июля.
– Масочный режим не отменяется, усилится контроль за ношением масок в общественном транспорте, МФЦ, магазинах и так далее.
– Массовые мероприятия численностью более 50 человек по-прежнему могут проводить только государственные учреждения.
– С 29 июня открываются спортивные организации.
– Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 15 июля.
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