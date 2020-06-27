Санатории республики начнут принимать отдыхающих с 29 июня. Значительная их часть до сих пор зарезервирована под обсерваторы для приезжих.
В санаториях Башкортостана не будут требовать справку об отсутствии Covid-19
Первоначально Роспотребнадзор включил в список обязательных для заезда в санаторий документов справку об отрицательном тесте на коронавирус. Такую справку не по направлению врача можно получить только в частной клинике.
Сейчас это требование отменено. Необходимо предоставить «справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными Сovid-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда».
Отдыхающих и персонал санаториев могут тестировать на Covid-19, если будет соответствующее предписание от республиканского отделения Роспотребнадзора.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.