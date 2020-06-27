В санаториях Башкортостана не будут требовать справку об отсутствии Covid-19

Первоначально Роспотребнадзор включил в список обязательных для заезда в санаторий документов справку об отрицательном тесте на коронавирус. Такую справку не по направлению врача можно получить только в частной клинике.

Сейчас это требование отменено. Необходимо предоставить «справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными Сovid-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда».

Отдыхающих и персонал санаториев могут тестировать на Covid-19, если будет соответствующее предписание от республиканского отделения Роспотребнадзора.