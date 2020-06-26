Россия возобновляет конгрессную деятельность. Представители власти, бизнеса и потенциальные инвесторы соберутся в Уфе, чтобы обсудить новые тренды в развитии городских пространств.
Первый в России международный оффлайн-форум пройдет в Уфе
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Форум «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» пройдет 30 июня, он станет первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений.
На Форуме будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы, отдельный блок посвятят достижениям Башкортостана.
«Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» поделен на деловую и общественную программы. В рамках деловой программы будут доступны онлайн-трансляции деловых мероприятий, состоятся пленарное заседание «Государственное управление для людей» и более 10 рабочих секций по основным направлениям:
1. «Развитие человеческого капитала – развитие города, страны, мира»;
2. «От национальных проектов к частным инициативам»;
3. «Глобальная повестка бизнеса и государства»;
4. «Индустрия гостеприимства».
Основные спикеры Форума:
– Радий Хабиров – глава республики;
– Владимир Якушев – министр строительства и ЖКХ России;
– Валерий Фальков – министр науки и высшего образования России;
– Ирина Яровая – заместитель председателя Государственной Думы;
– Ольга Баталина – заместитель министра труда и социальной защиты России;
– Зарина Догузова – глава Ростуризма.
Сопредседатели Форума:
– Александр Сидякин – руководитель Администрации главы республики Башкортостан;
– Сергей Капков – руководитель Московского центра урбанистики.
Особое внимание на Форуме будет уделяться детям: они смогут почувствовать себя создателями городской среды и архитекторами, принять участие в мастер-классах.
Подать заявку на участие в Форуме можно на официальном сайте.
«Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» пройдет в Конгресс-холле Торатау (улица Заки Валиди, 2). Телефоны для справок: +7 (347) 257-20-20, +7 (902) 712-20-20.
Организаторы оффлайн-мероприятия: Правительство Республики Башкортостан и Московский центр урбанистики.
Информационный партнер: журнал «Уфа.Собака.ru».
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