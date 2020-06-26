Первый в России международный оффлайн-форум пройдет в Уфе

Форум «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» пройдет 30 июня, он станет первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений.

На Форуме будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы, отдельный блок посвятят достижениям Башкортостана.

«Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» поделен на деловую и общественную программы. В рамках деловой программы будут доступны онлайн-трансляции деловых мероприятий, состоятся пленарное заседание «Государственное управление для людей» и более 10 рабочих секций по основным направлениям:

1. «Развитие человеческого капитала – развитие города, страны, мира»;

2. «От национальных проектов к частным инициативам»;

3. «Глобальная повестка бизнеса и государства»;

4. «Индустрия гостеприимства».

Основные спикеры Форума:

– Радий Хабиров – глава республики;

– Владимир Якушев – министр строительства и ЖКХ России;

– Валерий Фальков – министр науки и высшего образования России;

– Ирина Яровая – заместитель председателя Государственной Думы;

– Ольга Баталина – заместитель министра труда и социальной защиты России;

– Зарина Догузова – глава Ростуризма.

Сопредседатели Форума:

– Александр Сидякин – руководитель Администрации главы республики Башкортостан;

– Сергей Капков – руководитель Московского центра урбанистики.

Особое внимание на Форуме будет уделяться детям: они смогут почувствовать себя создателями городской среды и архитекторами, принять участие в мастер-классах.

Подать заявку на участие в Форуме можно на официальном сайте.

«Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» пройдет в Конгресс-холле Торатау (улица Заки Валиди, 2). Телефоны для справок: +7 (347) 257-20-20, +7 (902) 712-20-20.

Организаторы оффлайн-мероприятия: Правительство Республики Башкортостан и Московский центр урбанистики.

Информационный партнер: журнал «Уфа.Собака.ru».