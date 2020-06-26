С 1 июля в Башкортостане начнут действовать новые правила для автомобилистов

Как сообщает издание Autonews, основных «июльских» нововведений всего три, однако они могут сильно осложнить жизнь некоторым водителям.

1. Изменятся правила импорта, постановки на учет и эксплуатации праворульных автомобилей, завозимых в страну после первого июля 2020 года.

Ввоз техники категорий M2 и M3 (микроавтобусы, самосвалы, строительная техника) будет запрещен. Владельцам легковых праворульных автомобилей придется получать сертификат о соответствии конструкции машины требованиям безопасности, после этого оплачивать оформление, НДФЛ, НДС, акциз и утилизационный сбор. Размер пошлины зависит от возраста, объема двигателя и экологического класса.

2. Новые правила касаются и тюнинга автомобилей, в том числе и перевода двигателя на газовое топливо, установки багажников, лебедок или фаркопов. Теперь водитель должен будет предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Выдавать заключение по фотографиям, как это было раньше, запретят.

3. В рамках медкомиссии для получения или продления водительских прав может потребоваться прохождение дополнительных анализов, если нарколог увидит признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.