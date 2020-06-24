Внесены изменения в режим повышенной готовности в Башкортостане

В списке изменений всего три основных пункта:

– разрешены массовые мероприятия численностью более 50 человек, только проводимые государственными органами и муниципальными учреждениями;

– с 29 июня возобновляется посещение церквей и других религиозных объектов;

– с 29 июня будут разрешены поездки с целью туризма.

Ранее Радий Хабиров поручил проработать возможность проведения массовых мероприятий в связи с запланированным международный форумом и концертами, посвященными Дню медицинского работника.