Глава республики Радий Хабиров подписал поправки в указ о введении режима повышенной готовности. В том числе разрешены некоторые массовые мероприятия.
Внесены изменения в режим повышенной готовности в Башкортостане
В списке изменений всего три основных пункта:
– разрешены массовые мероприятия численностью более 50 человек, только проводимые государственными органами и муниципальными учреждениями;
– с 29 июня возобновляется посещение церквей и других религиозных объектов;
– с 29 июня будут разрешены поездки с целью туризма.
Ранее Радий Хабиров поручил проработать возможность проведения массовых мероприятий в связи с запланированным международный форумом и концертами, посвященными Дню медицинского работника.
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