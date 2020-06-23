В Башкортостане будут развивать охотничьи хозяйства

В частности, будут установлены особенности любительской и спортивной охоты в специально подготовленных охотничьих хозяйствах.

Цель законопроекта – создать условия для развития охотничьих хозяйств, разведения животных для охоты. Это позволить снизить объем охоты в диких лесах, такая практика активно применяется в европейских государствах.

Сейчас формируется правовая база в области охраны и использования животных, содержащихся в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, в том числе ограничения добычи того или иного вида.