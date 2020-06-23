Как узнать свой участок для голосования по поправкам в Конституцию?

Чтобы узнать свой участок – пройдите в личный кабинет на портале «Госуслуги» и во вкладку «Подробнее», там будет указан ваш участок по адресу регистрации.

Можно узнать адрес своего участка и уточнить другие детали по телефонам «горячей линии» ЦИК Башкортостана: +7 (347) 280-95-06, +7 (347) 280-96-34.

График работы «горячей линии»:

рабочие дни – с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00;

выходные дни – с 10.00 до 14.00;

24 июня – с 16.00 до 20.00;

первое июля – с 08.00 до 20.00;

второе июля – с 10.00 до 14.00;

третье июля – с 10.00 до 14.00.

Чтобы проголосовать по месту нахождения, нужно было подать заявку до 21 июня 2020 года. Если вы не успели подать заявку – голосовать придется онлайн или по месту прописки.

Также вы можете проголосовать на дому, если есть уважительная причина. Для этого нужно подать заявление, позвонив на свой участок.

Ранее Радий Хабиров предположил, что, судя по текущим прогнозам, большинство в республике поддержит внесение поправок в Конституцию.