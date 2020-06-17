В Башкортостане повысят штрафы за незаконную уличную торговлю

На сегодняшний день сумма штрафа за незаконную уличную торговлю составляет от 500 до 1500 рублей для физических лиц.

По мнению депутатов Госсобрания республики, под видом частников на улицах зачастую ведется масштабная торговля, то есть, по сути, прибыль получает незарегистрированное юридическое лицо, владеющее несколькими торговыми точками, и привлечь его к ответственности невозможно.

Верхний порог штрафа в 1500 рублей не может быть в данном случае сдерживающим фактором, так как дневная выручка все равно значительно выше.

Поэтому депутаты планируют поднять максимальную сумму штрафа: для граждан сумма теперь составит от 500 до 4000 рублей, для для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 90 000 рублей. Повторные нарушения: для граждан – от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 90 000 до 110 000 рублей.