В Башкортостане могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Как сообщает RT, с такой инициативой выступил Национальный родительский комитет, соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, но еще не рассмотрено.

НРК просит предоставить матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года ежемесячную компенсацию в размере не менее двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Ранее в НРК также предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.