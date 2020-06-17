В Госдуме рассмотрят вопрос введения новых выплат для неполных семей в связи с кризисом, вызванным пандемией Covid-19. При этом подразумевается, что все уже действующие льготы и пособия сохранятся.
В Башкортостане могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Как сообщает RT, с такой инициативой выступил Национальный родительский комитет, соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, но еще не рассмотрено.
НРК просит предоставить матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года ежемесячную компенсацию в размере не менее двух прожиточных минимумов на члена семьи.
Ранее в НРК также предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.
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