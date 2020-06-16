Парад Победы в Башкортостане перенесен

Первоначально планировалось, что праздничные мероприятия по всей стране пройдут 24 июня, но сегодня стало известно, что более 13 городов одновременно заявили об отказе от проведения парадов в эту дату из-за ситуации по коронавирусу.

Изданию «Аргументы и факты» в пресс-службе главы республики подтвердили, что к ним присоединяется и Уфа. Мероприятия с участием ветеранов войны планируется провести осенью. 24 июня пройдут только персональные парады для ветеранов возле их домов.

Регионы России наделены правом самостоятельно принимать решения касательно празднования 75-й годовщины Победы в зависимости от эпидемиологической ситуации.