Традиционный парад Победы в 2020 году должен был стать юбилейным, однако проведение праздничных мероприятий осложнилось из-за пандемии коронавируса.
Парад Победы в Башкортостане перенесен
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Фото: Алексей Филиппов
Первоначально планировалось, что праздничные мероприятия по всей стране пройдут 24 июня, но сегодня стало известно, что более 13 городов одновременно заявили об отказе от проведения парадов в эту дату из-за ситуации по коронавирусу.
Изданию «Аргументы и факты» в пресс-службе главы республики подтвердили, что к ним присоединяется и Уфа. Мероприятия с участием ветеранов войны планируется провести осенью. 24 июня пройдут только персональные парады для ветеранов возле их домов.
Регионы России наделены правом самостоятельно принимать решения касательно празднования 75-й годовщины Победы в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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