Депутаты Госсобрания республики рассмотрят новый закон на ближайшем собрании. Среди прочего в нем содержится требование создания приютов для бездомных животных.
Стало известно, когда в Башкортостане вступит в силу закон об ответственном обращении с животными
Окончательное решение по законопроекту примут 25 июня, и спустя десять дней после подписания главой республики, то есть уже в июле, закон вступит в силу.
Законопроектом предполагается пересмотр всей сферы обращения с животными, в том числе препятствование проявлениям живодерства и формирование гуманного отношения. Определены мероприятия по обращению с животными без владельцев, включающие в себя отлов, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, выпуск бездомных животных в прежние места обитания.
После принятия закона процесс отлова и выпуска животных будут фиксировать на камеры, надзорные органы могут в любой момент потребовать эти видеозаписи. Предусмотрен также запрет на использование при отлове средств, которые могут травмировать животное. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных.
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