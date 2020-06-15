Ситуация по коронавирусу улучшается, и глава республики Радий Хабиров озвучил новые послабления в режиме повышенной готовности.
В Башкортостане открываются пляжи и фитнес-клубы
«На данный момент, на 15 июня, мы принимаем только одно решение – по пляжам. Прошу подготовить решение, мой указ: пляжи, разумеется, только те, которые оборудованы, надо сегодня открывать.
С сегодняшнего дня. Их немного. Уфа – город-миллионник, и в Уфе их всего девять, хотя тремя реками окружены. Мы открываем специально оборудованные», – сказал Хабиров.
Кроме того:
– требование ношения перчаток в общественных местах отменено;
– с 22 июня начнут открываться фитнес-клубы;
– все спортивные объекты начнут открываться 29 июня;
– с 29 июня откроются санатории, за исключением тех, которые сейчас используются в качестве обсерваторов;
– с 29 июня откроются реабилитационные центры для детей;
– загородные школьные лагеря откроются первого июля, пришкольные лагеря – третьего июля;
– самоизоляция для людей 65+ сохраняется;
– масочный режим и социальная дистанция сохраняются.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.