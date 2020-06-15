В Башкортостане открываются пляжи и фитнес-клубы

«На данный момент, на 15 июня, мы принимаем только одно решение – по пляжам. Прошу подготовить решение, мой указ: пляжи, разумеется, только те, которые оборудованы, надо сегодня открывать.

С сегодняшнего дня. Их немного. Уфа – город-миллионник, и в Уфе их всего девять, хотя тремя реками окружены. Мы открываем специально оборудованные», – сказал Хабиров.

Кроме того:

– требование ношения перчаток в общественных местах отменено;

– с 22 июня начнут открываться фитнес-клубы;

– все спортивные объекты начнут открываться 29 июня;

– с 29 июня откроются санатории, за исключением тех, которые сейчас используются в качестве обсерваторов;

– с 29 июня откроются реабилитационные центры для детей;

– загородные школьные лагеря откроются первого июля, пришкольные лагеря – третьего июля;

– самоизоляция для людей 65+ сохраняется;

– масочный режим и социальная дистанция сохраняются.