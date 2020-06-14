В Башкортостане для получения пособий и выплат больше не потребуются справки

Все необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать самостоятельно.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Это распоряжение также расширяет перечень информации, доступной региональным властям, так как раньше в регионах не могли запрашивать некоторые данные из Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС для выдачи пособий.

Новые правила коснутся и уже анонсированных пособий, то есть если вы еще не успели подать заявку на выплаты на ребенка от трех до семи лет, то теперь СНИЛС, данные из свидетельства о браке и свидетельств о рождении на каждого ребенка вам не понадобятся.