В какой возрастной категории больше всего заразившихся Covid-19 в Башкортостане?

Всего на сегодняшний день в Башкортостане выявлено 4 273 случая заражения коронавирусной инфекцией (+79 за сутки) и 8 299 случая внебольничной пневмонии с 15 марта 2020 года (+109 за сутки).

Согласно диаграмме, представленной Минздравом, чаще всего заражаются люди старшего возраста.

0-17 лет – 5,7%

18-25 лет – 6,4%

26-50 лет – 39,5%

51-60 лет – 24,1%

61-80 лет – 20,9%

80 лет и старше – 3,4%

Больше всего процент заразившихся в категории 26-50 лет, но в ней взят очень большой возрастной разрыв – 25 лет. Если объединить следующие две категории людей, то получится близкое соотношение: на категорию с 30-летним возрастным разрывом придется 45% от общего числа заразившихся.

Пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу, так как у них болезнь проходит в более тяжелой форме. Сейчас в республике действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.