Когда в Башкортостане возобновятся массовые мероприятия?

«По пленуму и в целом по всем мероприятиям я что предлагаю: гадать просто не будем. С этим коронавирусом люди и так уже исстрадались.

Поэтому чтобы уверенность какая-то была, давайте не будем на лето планировать никаких больших мероприятий. Смело переносите примерно на вторую половину сентября, на это время планируйте.

Многие мероприятия состоятся в это время. Мы на вторую половину сентября все ориентируемся», – сказал Радий Хабиров.