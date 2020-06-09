Глава республики Радий Хабиров на встрече с общественными организациями ветеранов затронул вопрос проведения массовых мероприятий.
Когда в Башкортостане возобновятся массовые мероприятия?
«По пленуму и в целом по всем мероприятиям я что предлагаю: гадать просто не будем. С этим коронавирусом люди и так уже исстрадались.
Поэтому чтобы уверенность какая-то была, давайте не будем на лето планировать никаких больших мероприятий. Смело переносите примерно на вторую половину сентября, на это время планируйте.
Многие мероприятия состоятся в это время. Мы на вторую половину сентября все ориентируемся», – сказал Радий Хабиров.
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