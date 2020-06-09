Завершено расследование вспышки Covid-19 в РКБ имени Куватова

Как сообщает РБК, один протокол составлен на эпидемиолога больницы, имя не уточняется, другой – на некое юридическое лицо.

Выяснилось, что первые заражения произошли в феврале-марте, кто стал нулевым пациентом – неизвестно. В результате вспышки Covid-19 заразились 194 медицинских работника, это крупнейший случай заражения медперсонала в республике. Также половина всех летальных случаев республики (девять из 18 человек) зафиксирована именно в этом учреждении.

Точное количество пациентов, заразившихся коронавирусом в РКБ имени Куватова, неизвестно. После снятия карантина главврач Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию.