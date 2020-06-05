Роструд напомнил об июньских выходных в Башкортостане

12 июня празднуется День России, в связи с чем с восьмого по 11 июня будет сокращенная рабочая неделя, с 12 по 14 июня включительно – выходные дни. Продолжительность рабочего дня в четверг, 11 июня, сокращается на один час, так как он является предпраздничным.

Также 24 июня, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, будет нерабочим днем с сохранением заработной платы – в этот день пройдет парад Победы. То есть на той неделе рабочими будут понедельник, вторник, четверг и пятница.

Нерабочий день 24 июня не должен влиять на месячную заработную плату. Если оплата труда сдельная, то день оплачивается по официальному нормативу.