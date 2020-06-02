Завершилась всероссийская образовательная олимпиада для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры различных специальностей. Медалисты получат денежные премии.
9 студентов из Башкортостана выиграли медали на олимпиаде «Я – профессионал»
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vk.com/olimpiprofi
По итогам студенческой олимпиады дипломы получили 3758 участников проекта из 70 регионов страны. Среди них 85 студентов из вузов Башкортостана.
Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в профильной компании.
Среди 85 дипломантов республики – 9 медалистов, им выплатят денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
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