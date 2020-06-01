Новый пакет послаблений в режиме повышенной готовности по коронавирусу касается и людей, прибывающих в республику из других регионов.
Обязательный карантин для прибывающих из Москвы в Уфу отменен
С сегодняшнего дня, первого июня, отменена норма, касающаяся требования обязательного соблюдения двухнедельной самоизоляции для прибывающих из Москвы, Московской области и других регионов.
В связи с возобновлением работы практически всех организаций и предприятий, контролировать поток вахтовиков и людей, посещающих другие регионы по работе, практически невозможно.
При этом в уфимском аэропорту и на железнодорожном вокзале сохранятся все санитарно-противоэпидемические мероприятия: проверка температуры, дезинфекция помещений, контроль за состоянием пассажиров и так далее.
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