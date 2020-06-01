Обязательный карантин для прибывающих из Москвы в Уфу отменен

С сегодняшнего дня, первого июня, отменена норма, касающаяся требования обязательного соблюдения двухнедельной самоизоляции для прибывающих из Москвы, Московской области и других регионов.

В связи с возобновлением работы практически всех организаций и предприятий, контролировать поток вахтовиков и людей, посещающих другие регионы по работе, практически невозможно.

При этом в уфимском аэропорту и на железнодорожном вокзале сохранятся все санитарно-противоэпидемические мероприятия: проверка температуры, дезинфекция помещений, контроль за состоянием пассажиров и так далее.