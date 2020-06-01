В Башкортостане сохраняется «комендантский час» для пожилых людей

Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил на совещании в правительстве. По словам Хабирова, уговаривать таких людей оставаться дома будут не штрафами, а методом убеждения и разъяснения того, что это действительно опасная болезнь.

С 22 мая люди из группы риска могут выходить из дома только для приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, а также поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные дома. Для этого при себе надо иметь паспорт и членскую книжку или документы на участок либо дом.

Режим самоизоляции не распространяется на пожилых людей, если они являются руководителями и сотрудниками организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам здравоохранения.