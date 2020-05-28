Завтра, 29 мая, в республике дистанционно пройдет «Последний звонок». Радий Хабиров напомнил о том, что любые массовые празднования под запретом из-за пандемии коронавируса.
За празднование школьниками «Последнего звонка» будут увольнять директоров
«У меня большая просьба к главам муниципалитетов на это особое внимание обратить. Я вновь в качестве примера привожу, что сейчас, особенно в предыдущую неделю, мы собираем последствия девятого мая, когда часть людей погуляла, люди начали массово общаться и сейчас у нас такая вспышка. Вот нельзя допустить вспышки из-за детей, чтобы дети наши не пострадали.
Персональная ответственность директоров. Сразу предупреждаю: если я узнаю, что какой-то класс собрался и отмечал 29-е, директор будет уволен. Просто пусть знают, это их забота. Пусть школьники пожалеют своих директоров и директора пусть очень ответственно подойдут к этой истории.
Это не шутки, серьезнейшие противоэпидемиологические мероприятия. Я очень боюсь, что кто-то все-таки до конца этого не осознает», – сказал Радий Хабиров.
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