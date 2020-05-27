В Башкортостане молодые мамы и люди старше 50 лет смогут пройти бесплатное обучение

Эти программы позволят молодым мамам, находящимся в декретном отпуске, а также людям в возрасте 50 лет и старше пройти трехмесячные курсы профессионального обучения. Обучение проходит один раз по очной, очно-заочной формам, либо на удаленке.

При этом безработные будут получать стипендию от центра занятости населения в размере минимального размера оплаты труда (13 950 рублей).

Обучение возможно для работающих граждан по направлению работодателей или через образовательные сертификаты. При направлении по сертификату вы можете самостоятельно выбрать профессию из списка.