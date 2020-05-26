Медики Башкортостана рассказали о проблемах в больницах

Интерактивную карту можно посмотреть по этой ссылке, там же медицинские работники и пациенты могут подать жалобы. Башкортостан – один из самых благополучных регионов, однако остается несколько незакрытых красных точек.

Уфа, РКБ имени Куватова, 22 апреля:

«Нехватка средств индивидуальной защиты: на две недели выдают один костюм, один респиратор».

Шариповская сельская врачебная амбулатория, 23 апреля:

«Недостаток средств индивидуальной защиты: нет костюмов и респираторов».

Санаторий «Танып», 24 апреля:

«В учреждении недостаточно средств индивидуальной защиты».

Благовещенская центральная районная больница, 21 мая:

«Не выплачивают надбавки за работу с Covid-19».

Уфимская детская поликлиника № 5, 22 мая:

«В учреждении недостаточно средств индивидуальной защиты».

Городская больница Салавата, 22 мая:

«Не выплачивают надбавки за работу с Covid-19».