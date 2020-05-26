Всероссийский профсоюз медиков «Альянс врачей» недавно запустил онлайн-карту, на которой в режиме реального времени отмечают проблемы сотрудников медицинских учреждений России.
Медики Башкортостана рассказали о проблемах в больницах
Интерактивную карту можно посмотреть по этой ссылке, там же медицинские работники и пациенты могут подать жалобы. Башкортостан – один из самых благополучных регионов, однако остается несколько незакрытых красных точек.
Уфа, РКБ имени Куватова, 22 апреля:
«Нехватка средств индивидуальной защиты: на две недели выдают один костюм, один респиратор».
Шариповская сельская врачебная амбулатория, 23 апреля:
«Недостаток средств индивидуальной защиты: нет костюмов и респираторов».
Санаторий «Танып», 24 апреля:
«В учреждении недостаточно средств индивидуальной защиты».
Благовещенская центральная районная больница, 21 мая:
«Не выплачивают надбавки за работу с Covid-19».
Уфимская детская поликлиника № 5, 22 мая:
«В учреждении недостаточно средств индивидуальной защиты».
Городская больница Салавата, 22 мая:
«Не выплачивают надбавки за работу с Covid-19».
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