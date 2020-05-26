В Башкортостане за неделю оштрафовали более 2500 человек

Секретарь Совета общественной безопасности Башкортостана Алексей Касьянов сегодня, 26 мая, рассказал о том, что за последнюю неделю за нарушение режима повышенной готовности в республике оштрафовано более 2500 человек.

Каждый день улицы патрулирует более двух тысяч человек, в том числе порядка 300 человек – в Уфе. В их задачи входит не только составление протоколов, но и проведение разъяснительных бесед.

В минувшие выходные в Роспотребнадзоре предположили, что масочный режим в стране сохранится по крайней мере в ближайшие один-два месяца.