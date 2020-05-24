В республике планируют создать собственный бренд детских лагерей высокого уровня. Ориентироваться при этом будут на знаменитый международный детский центр «Артек».
В Башкортостане появится «Башкирский Артек»
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artek.org
Об этом сообщил Радий Хабиров. По его словам, идея состоит в том, чтобы создать в республике сеть круглогодичных лагерей под условным названием «Башкирский Артек».
Это должны быть «удобные, комфортабельные общежития, учебные корпуса, бассейн, спортивные, культурные зоны. Но самое главное – это сильный педагогический коллектив, современные образовательные программы, преподавание на иностранных языках. Тогда мы смогли бы весь год "прокачивать" через эти лагеря наших самых талантливых ребят», – сказал глава Башкортостана.
На данный момент планируется создать условия для круглогодичного пребывания детей в детском оздоровительном лагере «Шифа», расположенном на берегу реки Туяляс – для этого построят новый корпус со спортзалом, столовыми и спальными комнатами. Проект будет готов к осени.
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