В Башкортостане появится «Башкирский Артек»

Об этом сообщил Радий Хабиров. По его словам, идея состоит в том, чтобы создать в республике сеть круглогодичных лагерей под условным названием «Башкирский Артек».

Это должны быть «удобные, комфортабельные общежития, учебные корпуса, бассейн, спортивные, культурные зоны. Но самое главное – это сильный педагогический коллектив, современные образовательные программы, преподавание на иностранных языках. Тогда мы смогли бы весь год "прокачивать" через эти лагеря наших самых талантливых ребят», – сказал глава Башкортостана.

На данный момент планируется создать условия для круглогодичного пребывания детей в детском оздоровительном лагере «Шифа», расположенном на берегу реки Туяляс – для этого построят новый корпус со спортзалом, столовыми и спальными комнатами. Проект будет готов к осени.