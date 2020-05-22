Пожилым людям в Башкортостане можно выезжать в сады

Согласно новой редакции указа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает совместно с ними.

Эти категории людей могут выходить из дома только для приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, а также поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные дома. Для этого при себе надо иметь паспорт и членскую книжку или документы на участок либо дом.

Режим самоизоляции не распространяется на пожилых людей, если они являются руководителями и сотрудниками организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам здравоохранения.