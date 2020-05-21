Как получить 10 000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет – пошаговая инструкция

Это важно

– Подать заявление может любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении. Усыновители могут сделать это только лично, посетив отделение ПФР или МФЦ.

– Сумма – 10 тысяч рублей единовременно. Эти деньги полагаются каждой семье вне зависимости от доходов и других пособий и на каждого ребенка, рожденного в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно.

– Подать заявление необходимо до первого октября 2020 года.

– В заявлении надо указать 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета, чтобы вам перевели деньги. Их можно узнать в банке или в интернет-банке. Номер, указанный на поверхности пластиковой карты, не годится! Выплата производится только на данный банковский счет.

Оформляем

1. Прежде всего, вам понадобится именно «подтвержденная» учетная запись на портале «Госуслуги». Сделать это в любом случае необходимо, если вы хотите когда-нибудь получить доступ ко всем услугам.

Подтвердить ее очень просто, если у вас есть аккаунт на Сбербанк Онлайн, tinkoff.ru или pochtabank.ru – переходите по ссылкам и следуете инструкциям.

Если аккаунта нет – придется лично явиться в один из Центров обслуживания пользователей. Это может быть офис того или иного банка либо МФЦ. Узнать, где находится ближайший к вам на карте, можно по этой ссылке. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.

2. Когда ваша учетная запись будет подтверждена, просто переходите по этой ссылке, заполняете все поля и жмете «Отправить» в нижней части страницы.

3. После этого остается дождаться решения по вашему заявлению (в течение 5 рабочих дней), уведомление придет в Личный кабинет на портале «Госуслуги». Деньги перечислят после первого июня 2020 года.

4. Если у вас нет возможности подать заявление через портал «Госуслуги», вы можете обратиться в любое ближайшее отделение ПФР или МФЦ. Вам понадобятся ваш паспорт и СНИЛС, а также СНИЛС и свидетельство о рождении на каждого ребенка, на которого оформляется выплата.

5. Отказать в получении пособия могут только если:

– Заявитель лишен родительских прав в отношении данного ребенка.

– Указанный в заявлении ребенок ушел из жизни.

– Заявитель не является гражданином России или проживает за пределами страны.

– Указаны неверные сведения.