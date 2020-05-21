Когда в Башкортостане начнется следующий этап снятия ограничений по Covid-19?

По словам Радия Хабирова, сейчас значительного роста заболеваемости в Башкортостане не наблюдается, это дает основания ожидать, что в скором времени республика сможет перейти ко второму этапу снятия ограничений.

Глава республики предположил, что следующие меры по ослаблению режима повышенной готовности могут быть приняты уже в конце мая – начале июня.

Ранее Радий Хабиров заявил, что все ограничения могут вернуться в случае если будет «ломаться» один из трех важнейших показателей: соотношение количества инфицированных, коечный фонд и объем тестирования.