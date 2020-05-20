В Башкортостане начали принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Подать заявление можно на портале государственных услуг либо обратившись лично в МФЦ или филиал Центра соцподдержки. Никаких дополнительных документов не требуется.

Пособие полагается семьям с доходами менее одного прожиточного минимума (9 804 рубля) на человека с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Сумма выплат – около 4900 рублей в месяц.

При этом все трудоспособные члены семьи должны быть или официально трудоустроены, или студентами очной формы, или официально признаны безработными. Это не касается:

– инвалидов и детей-инвалидов;

– беременных женщин от 20 недель беременности;

– трудоспособных членов семьи, признанных в установленном порядке безработными;

– трудоспособных членов семьи, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом первой группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

– трудоспособных членов многодетной семьи, проживающих в сельской местности;

– единственного трудоспособного члена (родителя) неполной многодетной семьи либо одного из трудоспособных членов (родителей) многодетной полной семьи, если один из них работает или учится (либо относится к категориям граждан, указанных выше).

Отсчет идет с того момента, когда ребенку исполнилось три года, либо с первого января 2020 года. При этом деньги начислят за все месяцы, то есть если заявление одобрят в июне, то сразу переведут за полгода (около 30 тысяч рублей).