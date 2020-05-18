В Башкортостане снова введен режим самоизоляции для некоторых категорий людей

– Самоизоляцию теперь обязаны соблюдать:

1. люди в возрасте старше 65 лет;

2. люди, имеющие хронические заболевания, которые ставят их в группу риска по коронавирусу (легких, сердца);

3. лица, проживающие совместно с указанными выше категориями людей.

Этим людям можно выходить из дома только для приобретения продуктов питания и лекарств в ближайших магазинах и аптеках, в салоны связи, а также в случае крайней необходимости (угроза жизни, посещение врача и так далее).

– «Комендантский час» для лиц старше 65 лет отменен.

– Организациям рекомендовано перевести на удаленную работу весь персонал старше 65 лет и людей, проживающих совместно с ними.

Соответствующий указ уже вступил в силу. Патрульные на улицах будут проводить разъяснительные беседы с пожилыми людьми.