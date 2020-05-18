Власти Башкортостана снова внесли поправки в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В Башкортостане снова введен режим самоизоляции для некоторых категорий людей
– Самоизоляцию теперь обязаны соблюдать:
1. люди в возрасте старше 65 лет;
2. люди, имеющие хронические заболевания, которые ставят их в группу риска по коронавирусу (легких, сердца);
3. лица, проживающие совместно с указанными выше категориями людей.
Этим людям можно выходить из дома только для приобретения продуктов питания и лекарств в ближайших магазинах и аптеках, в салоны связи, а также в случае крайней необходимости (угроза жизни, посещение врача и так далее).
– «Комендантский час» для лиц старше 65 лет отменен.
– Организациям рекомендовано перевести на удаленную работу весь персонал старше 65 лет и людей, проживающих совместно с ними.
Соответствующий указ уже вступил в силу. Патрульные на улицах будут проводить разъяснительные беседы с пожилыми людьми.
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