В этом году мусульманский праздник Ураза-байрам выпадает на воскресенье, 24 мая. Понедельник, 25 мая, в республике будет нерабочим днем.
Праздник Ураза-байрам в Башкортостане пройдет в режиме онлайн
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Фото: Иван Ведерников
На оперативном совещании Радий Хабиров сообщил о том, что в этом году все мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут в режиме онлайн, как это было с празднованием православной Пасхи.
Глава республики напомнил, что массовые сборы по-прежнему запрещены, поэтому храмы организуют трансляции богослужений. Напомним, что в день Пасхи около главных храмов и церквей Уфы даже ограничивалось движение транспорта.
Ураза-байрам – это один из главных мусульманских праздников, знаменующий окончание поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.
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