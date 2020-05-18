Праздник Ураза-байрам в Башкортостане пройдет в режиме онлайн

На оперативном совещании Радий Хабиров сообщил о том, что в этом году все мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут в режиме онлайн, как это было с празднованием православной Пасхи.

Глава республики напомнил, что массовые сборы по-прежнему запрещены, поэтому храмы организуют трансляции богослужений. Напомним, что в день Пасхи около главных храмов и церквей Уфы даже ограничивалось движение транспорта.

Ураза-байрам – это один из главных мусульманских праздников, знаменующий окончание поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.