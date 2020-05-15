В Башкортостане на один день запретят продажу алкоголя

Алкоголь в розничных магазинах не будут продавать в день проведения «Последнего звонка» в школах республики, который в этом году был перенесен с 23 на 29 мая.

Об этом предупреждает Госкомитет по торговле и защите прав потребителей. 29 мая алкогольную продукцию можно будет приобрести только в барах, ресторанах и других заведениях общепита.

В 2020 году «Последний звонок» в Башкортостане пройдет дистанционно, муниципалитеты организуют онлайн-флешмобы и другие дистанционные мероприятия, чтобы стимулировать школьников остаться в этот день дома.