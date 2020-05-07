Стали известны даты завершения учебного года в Башкортостане

Как сообщает министр образования Башкортостана Айбулат Хажин, учащиеся начальных классов (с первого по четвертый) завершат учебу 22 мая.

С пятого по одиннадцатый классы учатся до 29 мая. 30 мая начинаются летние каникулы во всех школах.

В этом году девятиклассники будут сдавать Основной государственный экзамен только по математике и русскому языку, ОГЭ по выборным предметам отменены. ЕГЭ предварительно запланирован на июнь, но к 12 мая это решение может быть пересмотрено.