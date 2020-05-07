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Стали известны даты завершения учебного года в Башкортостане

В Министерстве образования уточнили сроки завершения учебного года в школах республики. В этом году обучение проходит по нестандартному графику из-за пандемии Covid-19.

Как сообщает министр образования Башкортостана Айбулат Хажин, учащиеся начальных классов (с первого по четвертый) завершат учебу 22 мая.

С пятого по одиннадцатый классы учатся до 29 мая. 30 мая начинаются летние каникулы во всех школах.

В этом году девятиклассники будут сдавать Основной государственный экзамен только по математике и русскому языку, ОГЭ по выборным предметам отменены. ЕГЭ предварительно запланирован на июнь, но к 12 мая это решение может быть пересмотрено.

Павел Авдеев,
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