В Министерстве образования уточнили сроки завершения учебного года в школах республики. В этом году обучение проходит по нестандартному графику из-за пандемии Covid-19.
Стали известны даты завершения учебного года в Башкортостане
Как сообщает министр образования Башкортостана Айбулат Хажин, учащиеся начальных классов (с первого по четвертый) завершат учебу 22 мая.
С пятого по одиннадцатый классы учатся до 29 мая. 30 мая начинаются летние каникулы во всех школах.
В этом году девятиклассники будут сдавать Основной государственный экзамен только по математике и русскому языку, ОГЭ по выборным предметам отменены. ЕГЭ предварительно запланирован на июнь, но к 12 мая это решение может быть пересмотрено.
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