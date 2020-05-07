В Башкортостане запретят шуметь днем

Соответствующие поправки депутаты Курултая рассмотрят на ближайшем майском заседании.

Если их примут, то в Башкортостане появится «тихий час»: нельзя будет шуметь в дневное время с 13 до 15 часов. Предлагают штрафовать за проведение ремонтных работ и шум в указанный период на сумму от одной до двух тысяч рублей для физических лиц, от трех до пяти тысяч рублей – для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч рублей – для юридических лиц.

Нарушать тишину можно будет только в случаях ликвидации аварии, стихийных бедствий и работ, связанных с обеспечением безопасности жителей. В новостройках это правило начнет действовать через полтора года после сдачи квартир.