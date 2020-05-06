Издатели печатных СМИ Башкортостана просят поддержки у властей

Обращение поддержали региональный издатель журнала «Собака.ru», издатели газет «Аргументы и факты», «Антенна-Телесемь», «Коммерсантъ», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Аргументы недели», «Час пик», «Бонус», а также компании, распространяющие и продающие печатную прессу.

По данным издателей, за минувший месяц отрасль недополучила 100 процентов рекламных доходов, теряет подписку и продажи своей продукции. При этом издатели печатной прессы по-прежнему выплачивают зарплаты уникальным сотрудникам редакций: редакторам, журналистам и верстальщикам, и платят за типографские расходы изданий. «Мы – это тот же самый малый бизнес, но более уязвимый. Несем затраты не только на содержание работников, выплату зарплат журналистам, но и типографские расходы, арендные платежи. Этот бизнес всегда считался одним из малорентабельных, а в нынешних условиях, когда резко снизились рекламные доходы, стал убыточным и находится под угрозой», – написано в обращении.

3 апреля 2020 года глава минпромторга РФ Дмитрий Мантуров просил региональные власти обеспечить функционирование печатных СМИ, так как они «обеспечивают печатной продукцией население с целью сохранения информационной безопасности России». «Но издатели газет и журналов, в отличие от типографий, общепита, парикмахерских, туризма, сегодня не имеют права ни на какие преференции, предоставляемых государством, например, таких, как субсидии за заработную плату для сохранения сотрудников», – поясняют авторы письма.

Печатные негосударственные СМИ просят кабмин включить СМИ в перечень субъектов малого и среднего бизнеса и распространить на них меры господдержки в виде отсрочки по налогам и страховым взносам.