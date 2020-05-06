В Уфу вернулись туристы из Турции

Сегодня, шестого мая, рано утром рейсом из Антальи прибыло 160 россиян. Первоначально самолет приземлился в Ростове-на-Дону, затем отправился в аэропорт Уфы.

В Уфе высадились 21 житель Башкортостана и 72 из других регионов.Туристов из Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Челябинской, Оренбургской, Нижегородской областей и Пермского края сразу рассадили по автобусами и повезли в свои регионы.

55 человек, в том числе все туристы из Башкортостана, были направлены в обсерватор на карантин, откуда их выпустят только после проверок на коронавирус.