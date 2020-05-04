В Башкортостане бесплатно раздадут еще 100 тысяч защитных масок

«Мои коллеги ездили по Уфе и по другим муниципалитетам и проверяли аптечный фонд. В принципе, довольно просто купить маску, практически во всех аптеках есть.

Но тем не менее мы приняли решение раздать еще сто тысяч масок сегодня и завтра. Если будет потребность именно у тех, кто нуждается, а не у тех, кто хочет просто бесплатно взять, то еще увеличим это число», – сказал Хабиров.

Напомним, что с сегодняшнего дня, четвертого мая, в Башкортостане начинает действовать обязательный масочный режим: в магазины, аптеки, больницы и так далее будут пускать только в масках. Если человек идет по улице один и ни с кем не контактирует, носить ее не обязательно.

Со вчерашнего дня волонтеры раздают маски на автозаправках, в продуктовых магазинах, аптеках и других местах скопления людей.