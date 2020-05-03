В Башкортостане раздадут 50 тысяч защитных масок

С сегодняшнего дня, третьего мая, волонтеры раздают маски на автозаправках, в продуктовых магазинах, аптеках и других местах скопления людей.

Уфа стала первым городом, в который доставили маски: в каждом из семи районов раздадут по пять тысяч единиц. В течение дня по три тысячи масок поступят в Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз и Кумертау. Завтра акция продолжится.

Напомним, что с четвертого мая в Башкортостане начнет действовать обязательный масочный режим: в магазины, аптеки, больницы и так далее будут пускать только в масках. Если человек идет по улице один и ни с кем не контактирует, носить ее необязательно.