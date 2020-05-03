В республике стартовала акция #МаскаВПомощь. Жители городов могут получить медицинские маски из рук волонтеров бесплатно.
В Башкортостане раздадут 50 тысяч защитных масок
С сегодняшнего дня, третьего мая, волонтеры раздают маски на автозаправках, в продуктовых магазинах, аптеках и других местах скопления людей.
Уфа стала первым городом, в который доставили маски: в каждом из семи районов раздадут по пять тысяч единиц. В течение дня по три тысячи масок поступят в Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз и Кумертау. Завтра акция продолжится.
Напомним, что с четвертого мая в Башкортостане начнет действовать обязательный масочный режим: в магазины, аптеки, больницы и так далее будут пускать только в масках. Если человек идет по улице один и ни с кем не контактирует, носить ее необязательно.
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