В Уфу вернулись туристы из Таиланда

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» из Пхукета приземлился в уфимском аэропорту. На борту было 15 жителей Башкортостана и 40 – из ближайших регионов.

Жителей республики доставили сразу в обсерватор. Остальные отправились в Удмуртию, Татарстан, Ульяновскую, Оренбургскую и Нижегородскую области в специально подготовленных автобусах. Еще 37 пассажирам, прилетевшим этим рейсом, предстоял дальнейший перелет в Екатеринбург.

За последний месяц в Россию вернулось более 172 тысяч человек. Все прибывшие из-за границы проводят две недели на карантине в обсерваторе, откуда их выпускают только после проверок на коронавирус.