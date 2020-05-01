В Башкортостане вступили в силу новые правила самоизоляции

– Все жители обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга за пределами дома, за исключением нахождения в такси.

– На сайте «Дорога02» можно зарегистрировать одну поездку в день (раньше – две в неделю), длительность пути в одну сторону должна составлять не более 180 минут (раньше – 90 минут).

– Выезжать можно на охоту и рыбалку.

– С шестого по восьмое мая школьники с первого по четвертый классы учиться не будут.

– Разрешена работа строительных организаций.

– Режим самоизоляции теперь не распространяется на поездку к месту строительства дома с целью покупки недвижимости при наличии подтверждающих документов и паспорта.