В Башкортостане приюты для животных создадут за счет бюджета

В частности, принято решение о постройке приютов для животных за счет бюджета республики. Количество и расположение таких приютов пока не уточняется.

В парламенте считают, что новый закон позволит регулировать численность бездомных собак и кошек и усилить меры наказания за жестокое обращение.

Бездомных животных запретят умерщвлять после отлова, будут вакцинировать от бешенства, стерилизовать и выпускать на волю.

Также нельзя будет отлавливать животных на глазах у детей, а потерявшихся будут возвращать владельцам. Процесс отлова и выпуска на волю будет фиксироваться на камеру, записи в любой момент могут затребовать для проверки.

При отлове запретят использовать травмоопасные средства и методы. На организации, занимающиеся этим, возложат ответственность не только за жизнь, но и за здоровье животных.