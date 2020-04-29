Депутаты Госсобрания обсудили закон «Об ответственном обращении с животными» и новые правила отлова бродячих животных и обращения с ними.
В Башкортостане приюты для животных создадут за счет бюджета
В частности, принято решение о постройке приютов для животных за счет бюджета республики. Количество и расположение таких приютов пока не уточняется.
В парламенте считают, что новый закон позволит регулировать численность бездомных собак и кошек и усилить меры наказания за жестокое обращение.
Бездомных животных запретят умерщвлять после отлова, будут вакцинировать от бешенства, стерилизовать и выпускать на волю.
Также нельзя будет отлавливать животных на глазах у детей, а потерявшихся будут возвращать владельцам. Процесс отлова и выпуска на волю будет фиксироваться на камеру, записи в любой момент могут затребовать для проверки.
При отлове запретят использовать травмоопасные средства и методы. На организации, занимающиеся этим, возложат ответственность не только за жизнь, но и за здоровье животных.
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