Госкомторг опроверг слухи об ограничении продажи алкоголя в майские праздники

Заместитель председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Башкортостана Ильгам Бикбулатов сообщил о том, что никаких нормативных документов, ограничивающих продажу алкоголя, нет.

Также в Госкомитете не слышали ничего о том, что магазины планируют запретить продажу алкоголя в эти дни, но это частные предприятия, и при желании они могут ввести такое ограничение.

Нам удалось обнаружить, что в новости одного из изданий от 26 апреля об ограничении продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая в Курганской области упоминался Башкортостан, но в другом контексте: речь шла о введенном ранее запрете на продажу после 18.00, который уже снят. Вероятно, этот абзац и послужил источником фейка.

Вчера, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил о том, что до 11 мая включительно продлен период оплачиваемых выходных. После 12 мая начнут составляться планы поэтапного снятия ограничений. Они будут индивидуальными для каждого региона в зависимости от эпидемиологической ситуации.