На этой неделе в Уфу вернутся туристы из Таиланда

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлится в Уфе в пятницу, первого мая, после чего отправится в Сочи. Точное количество жителей Башкортостана, которые прибудут этим рейсом, не разглашается.

За последний месяц в Россию вернулось более 172 тысяч человек. В минувшие выходные в республику прилетели туристы из Турции и Индии.

Все вернувшиеся из-за границы отправляются на двухнедельный карантин в обсерватор, откуда их выпускают только после проверок на коронавирус.