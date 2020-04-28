Продолжается вывоз туристов Башкортостана, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Следующая партия будет доставлена из Пхукета.
На этой неделе в Уфу вернутся туристы из Таиланда
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлится в Уфе в пятницу, первого мая, после чего отправится в Сочи. Точное количество жителей Башкортостана, которые прибудут этим рейсом, не разглашается.
За последний месяц в Россию вернулось более 172 тысяч человек. В минувшие выходные в республику прилетели туристы из Турции и Индии.
Все вернувшиеся из-за границы отправляются на двухнедельный карантин в обсерватор, откуда их выпускают только после проверок на коронавирус.
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