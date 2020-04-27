Когда станет известна дата окончания режима самоизоляции в Башкортостане?

По словам Радия Хабирова, в вопросе об отмене либо продлении всеобщей самоизоляции республика будет ориентироваться на распоряжения президента России Владимира Путина.

Путин планирует выступить с обращением к жителям страны 28 или 29 апреля, так что соответствующие решения касательно ситуации в Башкортостане, скорее всего, будут приняты уже в середине текущей недели.

По словам Хабирова, ключевым фактором сейчас являются майские праздники: если разрешить массовые собрания, то количество зараженных резко увеличится. Так что можно ожидать продления режима самоизоляции до середины, а может быть, и до конца мая.