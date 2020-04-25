Новые правила позволят людям добираться до садов и загородных домов на общественном транспорте, не нарушая режим самоизоляции.
В Башкортостане изменили правила выезда в сады и на дачи
1. Регистрироваться на сайте «Дорога02» больше не нужно, даже если вы поедете на личном авто.
2. Для поездки в сад или на дачу нужно скачать с этого сайта форму заявления и самостоятельно заполнить ее, указав адрес проживания, местоположение участка и время выезда и возвращения домой.
3. Заявление можно написать и от руки, но должна быть указана вся необходимая информация.
4. Помимо заявления, при себе необходимо иметь удостоверение личности и документы, подтверждающие, что у вас есть сад/дача (например, членская книжка или правоустанавливающий документ на земельный участок, дом, строение).
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