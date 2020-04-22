Правительство республики разрешило работу еще двух типов магазинов во время самоизоляции. Но добраться до них большинству жителей по-прежнему будет проблематично.
В Башкортостане открываются магазины детской одежды и товаров для охоты
Новыми поправками в список организаций, которым разрешено работать в текущий период, добавлены магазины детской одежды и товаров для охоты.
Охота ранее появилась в списке исключений на сайте Дорога02, то есть на нее можно поехать на автомобиле по предварительной записи один раз в неделю.
Что касается магазинов детской одежды – вероятно, на них будут распространяться общие правила, то есть посещать можно будет только те магазины, которые находятся в пределах 150 метров от дома.
Список пояснений от Минздрава касательно новых, ужесточенных правил самоизоляции в республике мы приводили ранее.
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