Продолжается вывоз туристов Башкортостана, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Новая партия была доставлена самолетами в Казань.
В Уфу вернулись туристы из Турции и Индии
Самолеты с туристами приземлились сегодня, 22 апреля, утром в Казани, в них было в общей сложности 50 жителей Башкортостана, в том числе ведущий радиостанции «Спутник ФМ», шоумен Борис Быстров.
Домой они доберутся еще нескоро: в Казани туристов рассадили по двум автобусам «Башавтотранс» и повезли на карантин в обсерватор, расположенный на территории санатория «Радуга» в Уфе.
По текущей информации, за границей остаются еще около 300 жителей Башкортостана. Ранее в обсерватор поместили туристов, вывезенных из Таиланда.
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