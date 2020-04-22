В Уфу вернулись туристы из Турции и Индии

Самолеты с туристами приземлились сегодня, 22 апреля, утром в Казани, в них было в общей сложности 50 жителей Башкортостана, в том числе ведущий радиостанции «Спутник ФМ», шоумен Борис Быстров.

Домой они доберутся еще нескоро: в Казани туристов рассадили по двум автобусам «Башавтотранс» и повезли на карантин в обсерватор, расположенный на территории санатория «Радуга» в Уфе.

По текущей информации, за границей остаются еще около 300 жителей Башкортостана. Ранее в обсерватор поместили туристов, вывезенных из Таиланда.