В уфимских автобусах раздают многоразовые защитные маски

В автобусах «Башавтотранса» можно будет получить многоразовую защитную маску до среды, 22 апреля.

Маски выдаются пассажирам, которые не знали о новом правиле – запрете на проезд в общественном транспорте без средств защиты – или не смогли купить их в аптеках.

Для этой цели республиканское предприятие Cameo, производящее медицинскую одежду, передало партию многоразовых масок из 2000 штук руководству «Башавтотранса». Эти маски можно стирать и гладить.